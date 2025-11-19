Путин предложил правительству совместно с бизнесом реализовать развитие ЦОД

Президент России отметил, что формирование таких дата-центров призвано стать драйвером для появления новых компаний и рабочих мест в перспективных секторах экономики

Редакция сайта ТАСС

© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил правительству и бизнесу совместно реализовать программу развития центров обработки данных (ЦОД) в РФ.

"Предлагаю [правительству] вместе с бизнесом реализовать программу развития центров обработки данных для задач искусственного интеллекта, обеспечить удобный доступ к ЦОД для стартапов, научных организаций и технологических компаний", - сказал он в ходе своего выступления на конференции AI Journey.

Формирование таких дата-центров, отметил Путин, призвано стать драйвером для появления новых компаний и рабочих мест в перспективных секторах экономики. Президент добавил, что речь в том числе идет и о электронной индустрии России, развертывании производства компонентной базы, программных и инженерных систем для центров обработки данных.

"Важнейшая, фундаментальная задача - обеспечить постоянное, равномерное и надежное снабжение дата-центров значительным объемом энергии. Поэтому планы их размещения должны быть четко увязаны с дальнейшим развитием всей национальной энергетической инфраструктуры, в том числе передовой современной экологической угольной генерации и других чистых источников энергии, включая атомную. Это наш стратегический актив и конкурентное преимущество", - подчеркнул Путин.