Путин поручил кабмину учесть прогноз по развитию ИИ в донастройке планов развития

Президент РФ отметил, что по инициативе созданного в 2024 году международного альянса в сфере искусственного интеллекта развернулась глубокая научная дискуссия о том, как будут совершенствоваться технологии искусственного интеллекта в ближайшие десятилетия

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству использовать результаты прогноза развития технологий искусственного интеллекта для обновления и достройки планов развития отраслей экономики и социальной сферы.

Путин рассказал, выступая на конференции AI Journey, что по инициативе созданного в 2024 году международного альянса в сфере искусственного интеллекта развернулась глубокая научная дискуссия о том, как будут совершенствоваться технологии искусственного интеллекта в ближайшие десятилетия, какое воздействие они окажут на промышленность, транспорт, другие индустрии, на человека, на семью, на общество в целом, на социальные процессы.

"Я прошу правительство обязательно использовать результаты этого прогноза в практической плоскости для обновления и достройки наших планов развития отраслей экономики и социальной сферы", - сказал Путин.