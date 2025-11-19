Путин: необходимо формировать рынок для применения достижений ИИ

Для создания финансовой базы для последующего развития отрасли необходимо, чтобы те, кто используют достижения в сфере ИИ, платили за это, отметил президент РФ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. России надо формировать рынок, на котором будут применяться достижения искусственного интеллекта (ИИ), заявил президент РФ Владимир Путин на конференции AI Journey.

"Нужно формировать рынок для применения достижений искусственного интеллекта", - отметил глава государства, добавив, что у России есть возможности для этого. "Нужно просто определенные стандарты вводить, определенные стандарты в различных видах деятельности", - пояснил он.

Для создания финансовой базы для последующего развития отрасли необходимо, чтобы те, кто используют достижения в сфере ИИ, платили за это, продолжил Путин. "Нам нужно раскрутить этот процесс, придать ему собственный импульс развития", - указал он.

В качестве позитивного опыта применения искусственного интеллекта глава государства привел московскую цифровую платформу в сфере здравоохранения.

"Есть зримые примеры, когда опыт одного субъекта РФ в применении искусственного интеллекта становится фундаментом для изменения по всей стране. Так, почти 2 000 медицинских организаций из более чем 70 регионов присоединились к московской цифровой платформе в сфере здравоохранения", - отметил он.