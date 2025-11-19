Путин: нельзя допустить разделения общества на "суперинтеллектуалов" и "роботов"

Это очень непростая задача и для системы образования, и для Минпросвещения, и для министерства науки, указал президент

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Нельзя допустить, чтобы общество в России разделилось на "суперинтеллектуалов" и "роботов". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на конференции AI Journey.

"Мы не можем позволить того, чтобы в нашей стране образовалась такая группа суперинтеллектуалов, развитых элитных людей, элиты такой интеллектуальной, а все остальные - такие роботы, которые только кнопки нажимают. Это очень непростая задача и для системы образования, и для Минпросвещения, и для министерства науки и образования", - сказал президент.

"Вот как побуждать думать? Это задача для преподавательского состава, для всей системы. Надо выработать такой подход к обучению, чтобы ребенок задачи решал и возможности искусственного интеллекта использовал. Как это сделать? Надо учить шахматами заниматься, математикой заниматься. Вот это вот я вас прошу, честно говоря, всех прошу подумать над этим, потому что одно Минпросвещения не решит такую задачу. Это правда, это серьезная такая вещь для будущих поколений, для России очень важно", - подчеркнул российский лидер.

Путин также напомнил что, осматривая посвященную ИИ выставку Сбера, поинтересовался у одного из разработчиков электронного помощника "Алиса", как тот добьется того, чтобы его дети думали самостоятельно, без помощи упрощающих жизнь программ. "Вот я его спрашиваю: "Как вы будете своих детей учить думать, а не просто нажимать кнопки?" Но вот вы знаете, шутки шутками, он очень умный человек, потому что он рассказывал такие вещи, которые я и не догонял отчасти, а он не смог мне ответить на это", - отметил президент.