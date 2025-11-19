Путин поручил создать единый штаб руководства отраслью ИИ в России

Президент РФ отметил, что усилий созданного при правительстве аналитического центра в этой сфере недостаточно

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил сформировать единый штаб по развитию отрасли искусственного интеллекта (ИИ) в стране.

"Нам нужен реальный штаб руководства отраслью, если мы хотим, чтобы эта работа шла уверенно, наступательно по всем направлениям, то есть и по отраслям, и по регионам, по министерствам и ведомствам. Нужен такой штаб, который мог бы реально ставить задачи, добиваться исполнения и контролировать результат", - сказал глава государства, выступая на конференции AI Journey.

Путин отметил, что усилий созданного при правительстве аналитического центра в этой сфере недостаточно. "Эта аналитическая группа - это очень хорошо, но у этих людей нет административного ресурса. Вот чего не хватает - нужен административный ресурс. Поэтому я прошу администрацию президента и правительство <…> подумать о том, как нам создать этот самый штаб руководства даже не отраслью, а всей этой деятельностью, привлекая возможности всех, кто в этом заинтересован или пока не знает, что заинтересован", - подчеркнул президент.

Кроме того, он поручил правительству и регионам сформировать национальный план внедрения генеративного искусственного интеллекта на уровне всей страны, а также в разрезе отраслей и субъектов.