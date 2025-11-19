Путин призвал шире использовать кодекс этики в сфере ИИ

Президент России отметил, что следует быстрее убирать административные и правовые барьеры, мешающие как созданию, так и внедрению суверенных отечественных технологий

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин указал на необходимость шире использовать кодекс этики в сфере искусственного интеллекта.

"Нужно шире использовать так называемое мягкое право, имею в виду, прежде всего, кодекс этики в сфере искусственного интеллекта", - сказал он в ходе своего выступления на конференции AI Journey.

Как отметил президент, следует быстрее убирать административные и правовые барьеры, мешающие как созданию, так и внедрению суверенных отечественных технологий. "Напомню в этой связи, что в ряде стран попытка детальной регламентации искусственного интеллекта затормозила разработку новых продуктов и идей. Мы не должны идти по этому пути, повторять чужие ошибки", - подчеркнул Путин.

Глава государства отметил, что в ряде сфер, в числе которых работа силовых ведомств и специальных служб, государственное управление, стоит опираться исключительно на собственные базовые разработки.

"Безусловно, все, тем не менее, нужно делать в прямом диалоге с технологическим бизнесом. Нужно предметно и по существу обсуждать все самые смелые, нестандартные, не укладывающиеся, на первый взгляд, в привычные подходы нормативные законодательные инициативы, при необходимости тестировать их в рамках экспериментальных правовых режимов", - подчеркнул Путин.

Он напомнил, что такие правовые режимы действуют в Москве и на Сахалине, а также в ряде других регионов РФ. "Вскоре будут распространены на треть территории России, на весь Дальний Восток", - добавил Путин.