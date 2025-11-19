Сбер планирует направить на эксперименты с ИИ 350 млрд рублей в 2026 году

Средства также пойдут на разработку моделей искусственного интеллекта, отметил председатель правления банка Герман Греф

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Сбер в 2026 году планирует инвестировать 350 млрд рублей в разработку моделей искусственного интеллекта и проведение экспериментов с ними. Об этом журналистам сообщил председатель правления банка Герман Греф на международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey.

"В следующем году у нас будет инвестирование в 350 млрд. Поэтому мы говорим о том, что разработка моделей и применение экспериментов с моделями - это очень дорогостоящая вещь", - сказал Греф.