Ассоциации из 11 стран присоединились к международному альянсу в сфере ИИ

Торжественная церемония присоединения новых участников состоялась на площадке AI Journey

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Еще 11 организаций из 11 стран присоединились к международному альянсу в сфере искусственного интеллекта, в котором участвует уже 21 страна. Об этом сообщила пресс-служба Сбера (Сбербанк входит в альянс).

"В этом году к альянсу присоединились 11 ассоциаций и исследовательских институтов из 11 стран, представляющих Латинскую Америку, Африку, Ближний Восток и Азию. Таким образом, состав международного альянса расширился до 28 организаций из 21 страны", - отмечается в сообщении.

Торжественная церемония присоединения новых участников состоялась на площадке AI Journey. Альянс объединяет научные центры, отраслевые ассоциации и технологические организации, которые развивают ИИ на принципах открытости, сотрудничества и ответственности.

"Присоединение новых участников к международному альянсу показывает, что повестка ответственного и открытого развития искусственного интеллекта объединяет страны с разными экономиками, культурами и уровнями технологического развития. Сегодня мы видим, как формируется по-настоящему глобальное профессиональное сообщество, способное вместе отвечать на вызовы и создавать решения, которые приносят пользу людям во всем мире. Это пример того, как искусственный интеллект становится инструментом сотрудничества, а не соперничества", - прокомментировал председатель наблюдательного совета ассоциации "Альянс в сфере искусственного интеллекта" Александр Ведяхин, его слова приведены в сообщении Сбера.

Международный альянс в сфере искусственного интеллекта был создан в 2024 году. Его членами сразу стали 17 отраслевых ассоциаций из 14 стран. Его цель - создание площадки для открытого диалога, обмена знаниями и выработки единых принципов ответственного применения ИИ.