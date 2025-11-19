Минпромторг опроверг информацию о планирующихся проверках заведений общепита

В Telegram-каналах появились данные, что ведомство якобы проверит наличие российских вин в барных картах и меню

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Минпромторг РФ опроверг публикации о планирующихся министерством проверках заведений общепита.

"Информация, распространяемая в ряде Telegram-каналов, о якобы планирующихся Минпромторгом России проверках заведений общепита не соответствует действительности", - сказали журналистам в пресс-службе министерства.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что в рамках проверок Минпромторга будет проверяться наличие российских вин в барных картах и меню.