Путин рассчитывает на развитие торговли России и Того

Объем в целом пока скромный для двух стран, но все-таки тенденция хорошая, подчеркнул российский лидер

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Торговля России и Того растет, и в Москве надеются, что эта тенденция только укрепится с открытием посольства в Ломе. Это отметил президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с премьер-министром Того Фором Гнассингбе.

"Несмотря на то что посольства отсутствовали, тем не менее торгово-экономическая деятельность у нас развивается, в целом в хорошем темпе. Конечно, объем в целом пока скромный для наших стран, но все-таки тенденция хорошая", - заметил президент РФ.

"Я очень рассчитываю, что после открытия посольских учреждений и после начала работы межправкомиссий мы с вами сможем с обеих сторон сделать все, чтобы эту тенденцию не только сохранить, но и ускорить", - добавил глава государства.