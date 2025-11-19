В Новгородской области рассчитывают на рост турпотока благодаря ВСМ

Для обеспечения готовности к увеличению числа гостей в регионе реализуют комплекс мер

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 ноября. /ТАСС/. Власти Новгородской области рассчитывают на рост турпотока на фоне запуска ВСМ Москва - Санкт-Петербург и полагают, что увеличение туристической активности станет стимулом для дальнейшего улучшения сервиса и развития инфраструктуры региона. Об этом заявил глава региона Александр Дронов в рамках панельной дискуссии "ВСМ: Вдохновение. Скорость. Мечта" на форуме "Транспорт России - 2025" в Москве.

"За последние три года турпоток в область уже вырос на 75%, достигнув 2,5 млн человек в прошлом году. Мы не боимся туристов, мы, наоборот, надеемся на это. Рост туристической активности, связанный со строительством ВСМ, мы рассматриваем как стимул для дальнейшего улучшения инфраструктуры и повышения уровня сервиса", - сказал Дронов.

Для обеспечения готовности к будущему увеличению числа гостей в регионе реализуется комплекс мер. "Уже сейчас, благодаря участию в национальном проекте "Туризм и индустрия гостеприимства", мы дополнительно реализуем ряд инициатив. За последние пять лет реализовано более 50 инвестпроектов на сумму более 7 млрд рублей", - отметил губернатор. Он также добавил, что в области принимаются меры по развитию сферы общественного питания и повышению стандартов обслуживания.

Дронов отметил, что создание новых транспортных коридоров и комплексное развитие инфраструктуры вблизи железнодорожных станций является ключевым фактором для повышения качества жизни и привлечения в Новгородскую область высококвалифицированных специалистов. "Для Новгородской области этот проект исторический. И, конечно же, новый шаг сделать регион точкой притяжения для всего самого современного", - добавил он.

Про ВСМ

Реализация проекта высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург ведется поэтапно. Активные строительно-монтажные работы сосредоточены на шестом и седьмом этапах в Тверской и Московской областях. На других участках ведутся подготовительные работы в соответствии с утвержденным графиком. Для обеспечения проекта инфраструктурой вдоль трассы создается мощная производственная база. В Новгородской и Тверской областях строятся два роботизированных завода по выпуску специальных безбалластных плит. Параллельно ведется строительство 14 заводов для производства свай и 10 полигонов для изготовления мостовых конструкций. Проектом предусмотрено возведение 239 мостов и эстакад общей протяженностью 180 км. Самая длинная эстакада (14 км) будет построена в районе Санкт-Петербурга.

ВСМ Москва - Санкт-Петербург - стратегический объект протяженностью почти 700 км, который планируется ввести в эксплуатацию в 2028 году. Поезда будут развивать скорость до 400 км/ч. После запуска время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом составит около 2 часов, между Санкт-Петербургом и Великим Новгородом - 30 минут, между Москвой и Тверью - 40 минут. Проект формирует новый технологический уклад в отрасли и предусматривает создание инфраструктуры, адаптированной к российским условиям, включая обеспечение безопасного движения при температурах до -50 °C.