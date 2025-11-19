В разработку Павловского месторождения на Новой Земле вложат 70 млрд рублей

На материке планируют разместить перерабатывающий комплекс

Редакция сайта ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 19 ноября. /ТАСС/. В проект по разработке Павловского месторождения инвестируют около 70 млрд рублей. Его обновленная модель предусматривает размещение перерабатывающего комплекса на материке, сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский на совещании по социально-экономическому развитию региона, которое провел вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"Цыбульский доложил о возобновленной реализации проекта разработки Павловского месторождения на Новой Земле. Обновленная модель предусматривает размещение перерабатывающего комплекса на материке - в районе будущего порта. Объем инвестиций составит почти 70 млрд рублей, а запуск первой очереди запланирован на 2031 год", - сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Павловское" - масштабный инвестиционный проект по созданию горно-обогатительного комбината на базе одноименного месторождения свинцово-цинковых руд на архипелаге Новая Земля Архангельской области. Павловское месторождение входит в четверку крупнейших по запасам цинка и в пятерку крупнейших по запасам свинца в России.