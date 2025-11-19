Депутат Немкин призвал расширять госстандарты цифровой доступности

Их важно распространить на критически важные сервисы, отметил Антон Немкин

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Государственные стандарты цифровой доступности нужно расширить на критически важные для граждан сервисы для защиты интересов пользователей и повышения безопасности данных. Такое мнение выразил в ходе заседания рабочей группы по развитию цифровой инклюзии, созданной в этом году по инициативе партийного проекта "Единой России" "Цифровая Россия", член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор "Цифровой России" Антон Немкин.

Он напомнил, что национальный мессенджер Max активно развивается, растет число сервисов, а также не так давно платформа вышла за пределы России и Белоруссии. "Безусловно, как национальная цифровая платформа он должен задавать стандарты в отрасли. Мы с коллегами по партпроекту считаем принципиально важным рассмотреть возможность расширения государственных стандартов цифровой доступности на наиболее критичные негосударственные сервисы массового использования - с учетом особенностей рынка, технологических решений и перспектив развития отечественных платформ", - сказал депутат.

Он добавил, что партпроект готов содействовать диалогу между регуляторами, бизнесом и экспертным сообществом для консолидации минимальных требований к доступности и безопасности вне зависимости от формы собственности сервисов.

Также парламентарий рассказал, что сегодня цифровая инклюзия становится одним из ключевых факторов социального и экономического развития общества, а работа в этом направлении помогает обеспечить равный доступ к информационным технологиям, государственным сервисам и онлайн-ресурсам для всех групп населения, включая людей с ограниченными возможностями здоровья. "Создание доступных цифровых сервисов помогает сокращать цифровой разрыв, повышать качество жизни граждан и интегрировать их в полноценную жизнь", - заключил Немкин.