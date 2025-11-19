В Сенате США не подтвердили принятие санкций по РФ до конца года

Разговоры насчет санкционных мер продолжаются, отметил лидер республиканского большинства в палате Конгресса Джон Тьюн

ВАШИНГТОН, 19 ноября. /ТАСС/. Лидер республиканского большинства в Сенате Конгресса США Джон Тьюн не подтвердил, что законопроект об ужесточении санкций в отношении России может быть принят до конца года.

"Посмотрим", - лаконично сказал влиятельный законодатель, когда на пресс-конференции его попросили уточнить, будет ли упомянутый законопроект одобрен на Капитолийском холме до конца 2025 года.

При этом Тьюн фактически высказался за то, чтобы инициатива прошла сначала через Палату представителей Конгресса. "Думаю, более вероятно следующее: это будет исходить из Палаты представителей. Речь идет об инициативе, относящейся к доходной части [федерального бюджета США]. А инициативы, относящиеся к доходной части, исходят от Палаты представителей", - заявил сенатор. "Если бы она имелась у нас в Сенате, мы могли бы здесь это сделать. Но я также считаю, что, если вы хотите ускорить прохождение [через Конгресс] с прицелом [на то, чтобы побыстрее] положить документ [на подпись] на стол президенту [США Дональду Трампу], то, вероятно, процесс занял бы меньше времени в случае поступления законопроекта из Палаты представителей к нам [в Сенат], чтобы мы могли вынести его на рассмотрение и обработать полным составом", - пояснил Тьюн. "Но разговоры на этот счет продолжаются", - признал он.

Сенатор также напомнил, что Трамп фактически высказался на днях в поддержку законопроекта. "Мы (американские законодатели - прим. ТАСС) хотим гарантировать, что делаем все возможное, чтобы предоставить администрации [США] инструменты, которые ей необходимы для содействия мирному урегулированию между Россией и Украиной, его обеспечения", - отметил Тьюн, представляющий в Сенате штат Южная Дакота.

Законопроект, о котором идет речь, представила в начале апреля двухпартийная группа членов Сената. Основными авторами документа стали сенаторы Линдси Грэм (республиканец, от штата Южная Каролина, внесен в российский перечень террористов и экстремистов) и Ричард Блюменталь (демократ, от штата Коннектикут). Инициатива предусматривает в том числе вторичные санкции в отношении торговых партнеров России. В предложении законодателей были указаны импортные пошлины в размере 500% на импорт в США из стран, которые покупают у России нефть, газ, уран и другие товары.

Сенатор Рэнд Пол (республиканец, от штата Кентукки) предупредил в авторской колонке, опубликованной ранее на портале Responsible Statecraft, что "страной, которой будет нанесен наибольший ущерб" в результате возможного одобрения этого законопроекта, оказались бы сами Соединенные Штаты "как в экономическом, так и в стратегическом плане".