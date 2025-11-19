Первая заявка на резидентство в ТОР "Столица Севера" на финальной стадии

Она предусматривает запуск производства металлоконструкций и центра обслуживания контейнеров

АРХАНГЕЛЬСК, 19 ноября. /ТАСС/. Первая заявка для резидентства на территории опережающего развития (ТОР) "Столица Севера" в Архангельской области находится на финальной стадии. Она предусматривает запуск производства металлоконструкций и центра обслуживания контейнеров, сообщил губернатор региона Александр Цыбульский на совещании по социально-экономическому развитию региона, которое провел вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"Потенциальные резиденты ТОР охватывают широкий спектр направлений - от производства железобетонных изделий для арктических проектов до наукоемкой фармацевтики. На финальной стадии находится первая заявка на резидентство от ООО "МТ-Архангельск". На первом этапе компания планирует запустить производство металлоконструкций и центр обслуживания контейнеров с объемом инвестиций более полумиллиарда рублей. В дальнейшем - организовать выпуск массивов-гигантов для арктических инфраструктурных проектов", - приводят слова Цыбульского в пресс-службе правительства региона.

Губернатор добавил, что продукцию компании планируют использовать при строительстве межвузовского кампуса.

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о создании ТОР "Столица Севера" в Архангельске в августе 2024 года. Главные цели проекта - это обеспечение комплексного развития города, повышение его инвестиционной привлекательности и создание дополнительных стимулов для жилищного строительства.