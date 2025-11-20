Nikkei: в Японии одобрят перезапуск крупнейшей в мире АЭС

Атомную станцию запустят, чтобы восполнить дефицит энергии в Токио

ТОКИО, 20 ноября. /ТАСС/. Губернатор японской префектуры Ниигата Хидэё Ханадзуми намерен одобрить перезапуск одного из реакторов крупнейшей в мире АЭС "Касивадзаки-Карива", простаивающей с 2012 года из-за остановки коммерческих реакторов после аварии на АЭС "Фукусима-1". Об этом сообщила газета Nikkei.

Как отмечается, с просьбой одобрить перезапуск АЭС к Ниигате обратилось правительство столичного региона Токио, который в последние годы сталкивается с дефицитом электроэнергии в пиковые периоды потребления. Добро на перезапуск уже дали мэры населенных пунктов, где расположена станция, - города Ниигата и деревни Карива.

Ожидается, что губернатор официально одобрит перезапуск 21 ноября. Затем он проведет консультации с местным заксобранием, которое также должно дать добро, а затем - сообщить премьер-министру Санаэ Такаити о завершении процедур со стороны местных властей.

На АЭС "Касивадзаки-Карива" установлено семь реакторов общей установленной мощностью 8,2 ГВт, что делает ее крупнейшей в мире. Однако, все энергоблоки остановлены в 2012 году. К перезапуску пока готов лишь один энергоблок - шестой, он прошел все необходимые проверки и в него уже загружено ядерное топливо. При отсутствии технических проблем он может быть введен в эксплуатацию уже к концу марта 2026 года.

До весны 2011 года в Японии действовали 54 атомных реактора, которые вырабатывали треть потребляемой электроэнергии. После аварии на АЭС "Фукусима-1" все они были остановлены. В стране идет частичный перезапуск атомных станций с соблюдением новых повышенных мер безопасности. В стране действуют 14 реакторов, и их число постепенно увеличивается.