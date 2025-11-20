"Известия": Пакистан рассчитывает расширять бартерную торговлю с РФ

Сейчас бартерный механизм между двумя странами применяется преимущественно в сфере продовольствия

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Пакистан рассчитывает расширить механизм бартерной торговли с Россией на все категории товаров. Об этом сообщили "Известиям" в посольстве страны в Москве.

"Пакистан намерен продолжать бартерную торговлю всеми товарами, а не только продуктами питания", - заявили в посольстве изданию.

Сейчас бартерный механизм между двумя странами применяется преимущественно в сфере продовольствия. Российская сторона экспортирует нут и чечевицу в обмен на мандарины и рис из Пакистана.