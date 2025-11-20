Лавров: РФ и Лаос хотят сотрудничать в сферах энергетики и горной промышленности

Глава российского внешнеполитического ведомства также отметил "хорошие перспективы в реализации проекта сооружения" в республике АЭС малой мощности при участии Росатома

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Россия и Лаос ставят задачу по реализации крупных совместных инвестиционных проектов, в частности, в сферах энергетики, разведки и добычи полезных ископаемых. Об этом говорится в статье главы МИД РФ Сергея Лаврова "Россия и Лаос: 65 лет дружбы, проверенной временем" для лаосских СМИ.

"Большое значение придаем развитию российско-лаосской практической кооперации, объемы которой продолжают расти. Вместе с тем, следует признать, что абсолютные цифры пока довольно скромные и не соответствуют имеющемуся потенциалу. Первоочередные задачи на этом направлении - создание новых эффективных транспортно-логистических маршрутов, реализация крупных совместных инвестиционных проектов, прежде всего в сферах энергетики, разведки и добычи полезных ископаемых, а также поддержка активности среднего и малого бизнеса. Значимая роль в этих вопросах принадлежит Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству", - отметил министр.

Лавров указал, что РФ видит хорошие перспективы в реализации проекта сооружения в Лаосской Народно-Демократической Республике АЭС малой мощности при участии госкорпорации "Росатом". "В работе с Лаосом заинтересованы и такие российские компании, как ОК "Русал", ПАО "Русгидро", "Группа ГАЗ". Транспортная группа Fesco организует контейнерные перевозки между Россией и Лаосом через вьетнамские порты. Рассматриваются пути налаживания железнодорожного пассажирского и грузового сообщения между Владивостоком и Вьентьяном через территорию Китая", - добавил он.

Глава МИД РФ отметил, что на повестке дня также стоят инициативы в сферах информационно-коммуникационных технологий и освоения космоса.