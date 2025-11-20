В Пулково восстановили работу простаивавшей иностранной техники

Кроме того, IT-оборудование аэропорта почти полностью заменили на отечественное

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Иностранную аэродромную технику, простаивавшую около двух лет, удалось "оживить" в аэропорту Пулково. Об этом рассказал генеральный директор управляющей компании "Воздушные ворота Северной столицы" Леонид Сергеев в интервью радио РБК.

По его словам, речь идет о самоходных трапах и машинах для обработки самолетов от обледенения. "Мы "взламывать" [IT-системы техники] начали полтора года назад. Сейчас все доломали, и сейчас все работает очень хорошо. <…> Как ни странно, но подправленные "мозги" с русским характером лучше работают зимой", - отметил он.

Сергеев добавил, что европейскую технику при необходимости можно доставить "окольными путями", но она стала дороже примерно на 40%. Вместе с тем на рынке появились китайские аналоги, среди которых, по его словам, есть как высококачественные модели, так и более простые варианты.

Гендиректор управляющей компании также сообщил, что IT-оборудование аэропорта было почти полностью заменено на отечественное за год, а в России уже создана собственная деайсинговая (обрабатывающая самолеты от обледенения) машина. "Мы участвовали в разработке и доводке модели. То же самое - со снегоуборочной техникой. В мире аэропортов немного, производителей - единицы, это почти монополия. Сейчас в России эту нишу активно закрывают", - отметил Сергеев.