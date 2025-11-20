Китай в январе - октябре сократил импорт СПГ из России на 6,4%

РФ занимает третье место среди поставщиков газа КНР

Редакция сайта ТАСС

ПЕКИН, 20 ноября. /ТАСС/. Объем импортированного Китаем российского сжиженного природного газа (СПГ) в январе - октябре уменьшился на 6,4% в годовом исчислении, до 6,28 млн тонн. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.

Согласно официальным подсчетам, по стоимости поставки СПГ из России за отчетный период сократились на 14,2% в сравнении с аналогичным промежутком времени 2024 года, составив $3,44 млрд. РФ занимает третье место среди поставщиков этого энергоресурса Китаю.

Крупнейшим экспортером СПГ в КНР остается Австралия: в январе - октябре ее поставки сократились на 22,4%, до 16,83 млн тонн. Далее в рейтинге фигурирует Катар, у которого Китай за 10 месяцев закупил 15,62 млн тонн указанного энергоносителя (увеличение на 8,4%).

После России среди ключевых экспортеров СПГ китайской стороне фигурирует Малайзия, за январь - октябрь сократившая поставки народной республике на 14,3%, до 5,47 млн тонн. Следующую позицию занимает Индонезия (3,31 млн тонн). Соединенные Штаты переместились с 10-й на 11-ю позицию (259,95 тыс. тонн, снижение на 93%): в марте - октябре они не продавали этот энергоноситель Китаю.

Кроме того, в октябре поставки российского СПГ в Китай увеличились по сравнению с сентябрем - на 33,1%, до 1,29 млн тонн. В стоимостном выражении они выросли на 26,8%, до $606,62 млн.

Согласно официальной статистике, в 2024 году Китай импортировал 76,64 млн тонн СПГ - на 8% больше, чем в 2023 году. Россия за тот же промежуток времени увеличила поставки в КНР на 3,3%, до 8,3 млн тонн.