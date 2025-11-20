ИИ-систему для отслеживания нарушений в ресторанах разработали в России

НОВОСИБИРСК, 20 ноября. /ТАСС/. Систему видеоаналитики на основе искусственного интеллекта для обнаружения нарушений санитарных норм и стандартов в работе кафе и ресторанов разработали в Новосибирске. Благодаря внедренным алгоритмам она позволяет обрабатывать потоки видео из заведений общепита в режиме реального времени и всего за 10 минут, сообщила ТАСС руководитель компании-разработчика Ксения Ковалева.

По данным экспертов Роскачества на 2025 год, среди основных нарушений в российском общепите выявили системные провалы в соблюдении правил личной гигиены персонала и грубые нарушения условий хранения продуктов. Разработчики проанализировали рынок и выяснили, что сейчас одной из проблем в этой сфере являются большие затраты на персонал и привлекаемый со стороны аудит работы.

"Наше решение - это веб-сервис, мы подключаемся к видеопотоку, видео с камер загружается в систему. Она отсматривает поток и генерирует дашборд (информационная панель - прим. ТАСС) с нарушениями", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что в софт можно загружать необходимые регламенты, на которые будет ориентироваться лежащая в основе модель ИИ. Разработанная система в отличие от аналогов обладает более высокой скоростью обработки видео и делает это в два раза быстрее. Кроме этого, она отслеживает не только нарушения, но и технологию приготовления блюд, поведение сотрудников. По итогам работы она предоставляет владельцам бизнеса не только отчеты по работе, но и рекомендации о том, как улучшить работу заведения.

В рамках пилотного проекта систему внедрили в работу пиццерии. В планах компании применение видеоаналитики на одном из новосибирских производственных предприятий. Проект вошел в число победителей среди разработок акселерационной программы для начинающих предпринимателей и технологических стартапов "А:старт". Она проводится командой бизнес-инкубатора новосибирского технопарка "Академпарк".