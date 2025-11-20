НБКИ: средний размер автокредитов в октябре увеличился на 9,5%

Показатель составил 1,51 млн рублей, сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Средний размер выданных в октябре 2025 года автокредитов увеличился на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 1,51 млн руб., сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.

По сравнению с сентябрем 2025 года показатель снизился на 0,1%.

Среди 30 регионов - лидеров по объему выданных автокредитов наибольший средний размер был отмечен в Москве (2,1 млн руб.), Московской области (1,84 млн руб.), Санкт-Петербурге (1,75 млн руб.), а также в Ленинградской (1,63 млн руб.) и Тюменской (с ХМАО и ЯНАО) областях. (1,63 млн руб.).

При этом наибольший рост среднего размера автокредита в октябре в годовом выражении показали Иркутская (+21,7%) и Оренбургская (+15,7%) области, Красноярский край (+14,4%), а также Самарская (+14,2%) и Тюменская (с ХМАО и ЯНАО) области (+13,2%). В Москве и Санкт-Петербурге средний чек выданного автокредита увеличился на 9,4% и 5,4% соответственно.

"После падения во второй половине 2024 года - начале 2025 года, средний размер выданных автокредитов рос семь месяцев подряд вплоть до октября текущего года. Напомним, что сокращение среднего чека кредита на покупку авто началось еще в середине прошлого года после введения макропруденциальных ограничений в автокредитовании. При этом с марта 2025 года данный показатель восстанавливается умеренными темпами на фоне стабилизации выдачи автокредитов", - отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.