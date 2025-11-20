"Ведомости": в России расширили мощности по ремонту двигателей Airbus и Boeing

Запуск нового корпуса авиаремонтного завода позволит увеличить объем капремонта силовых установок и сократить сроки проведения работ

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. S7 Technics, входящая в группу S7, завершила строительство второй очереди завода в Москве по ремонту авиадвигателей и компонентов для самолетов Airbus 320 и Boeing 737. Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на заместителя гендиректора компании Андрея Соколова.

По данным издания, запуск нового корпуса площадью почти 60 тыс. кв. м позволит увеличить объем капитального ремонта силовых установок с 40 до 65 единиц в год и в полтора раза сократить сроки проведения работ. Инвестиции группы S7 в проект с 2021 года превысили 10 млрд рублей.

Соколов отметил, что предприятие уже освоило разборку и инспекцию деталей двигателей CFM56-5B и CFM56-7B, а также обслуживание вспомогательных установок Honeywell. С вводом второй очереди завод сможет ремонтировать 16 дополнительных типов авиазапчастей, включая газотермическое нанесение покрытий, вакуумную термообработку, дробеструйное упрочнение и прочее.

Расширение завода, подчеркнул топ-менеджер, позволит снизить риски простоев авиапарка из-за логистических ограничений и обеспечить ремонт критически важных компонентов. По данным S7 Technics, с 2022 года компания провела более 380 капитальных и локальных ремонтов двигателей Airbus и Boeing.