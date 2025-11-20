Китай в январе - октябре нарастил импорт трубопроводного газа из России на 17,8%

Сумма поставок достигла $7,85 млрд

Редакция сайта ТАСС

ПЕКИН, 20 ноября. /ТАСС/. Россия в январе - октябре увеличила экспорт трубопроводного газа в Китай на 17,8%, до $7,85 млрд. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.

Согласно обновленной статистике ведомства, РФ лидирует среди стран - поставщиков энергоносителя Китаю. Физический объем трубопроводного газа, закупаемого народной республикой у других государств, таможня КНР в последние годы не приводит.

После России в рейтинге ведущих экспортеров этого энергоресурса Китаю находится Туркмения, показатель которой в январе - октябре уменьшился на 12,9% и составил $7,03 млрд. Далее в списке - Мьянма ($1,29 млрд), Казахстан (более $945,73 млн) и Узбекистан (примерно $695,58 млн).

Что касается экспорта российского трубопроводного газа в Китай только за октябрь, он уменьшился в стоимостном выражении по сравнению с сентябрем на 30%, до $560,89 млн.

Согласно статистике ГТУ, в 2024 году Китай импортировал трубопроводный газ стоимостью $21,1 млрд - на 8,6% больше, чем в 2023 году. Его закупки в России выросли на 25%, до $8,03 млрд.

По итогам визита президента РФ Владимира Путина в КНР, который состоялся в конце августа - начале сентября, стороны подписали соглашение о ежегодных поставках китайской стороне 106 млрд куб. м российского газа.