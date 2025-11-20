Посол Алипов: Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию

Москва готова и дальше предлагать Нью-Дели самые выгодные условия, подчеркнул дипломат

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 ноября. /ТАСС/. Россия, несмотря на все препятствия Запада, остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию и готова продолжать предлагать этой южноазиатской республике выгодные условия покупки энергоносителей. Об этом заявил ТАСС посол РФ в Индии Денис Алипов.

"Несмотря на чинимые Западом препятствия, мы остаемся крупнейшим поставщиком нефти в Индию с долей рынка свыше 30%, готовы и дальше предлагать Нью-Дели самые выгодные условия", - сказал он.

"Американские санкции в отношении "Роснефти" и "Лукойла", конечно, могут повлиять на перераспределение потоков углеводородов, но для Индии в приоритете всегда остается экономическая целесообразность. Исходим из того, что Россия сохранит за собой статус одного из основных поставщиков энергоносителей в южноазиатскую республику, а предприниматели смогут скорректировать сложившийся формат взаимодействия с учетом текущей конъюнктуры", - добавил Алипов, напомнив, что спрос на нефть, по данным Международного энергетического агентства, будет только расти: к 2035 г. в Индии он увеличится на 37%.

По словам главы российского диппредставительства, во время предстоящего в декабре визита в Индию президента России Владимира Путина и его встречи с премьер-министром республики Нарендрой Моди, будет обсуждаться весь спектр двустороннего взаимодействия. "Полагаю, что и в нефтегазовой сфере тоже", - отметил он, подчеркнув, что между сторонами налажен регулярный диалог по линии профильных министерств и ведомств, ведется системная работа по совершенствованию нормативно-правовой базы, платежных механизмов и страхования.

"Кроме собственно торговли, мы заинтересованы во взаимных инвестициях в нефтегазовый сектор, имеется значительный потенциал для подобного сотрудничества. "Роснефть" ведет работу по диверсификации своей деятельности на индийском направлении, участвуя в реализации программы развития НПЗ в Вадинаре, принадлежащего компании Nayara Energy ("Роснефть" владеет долей 49,13%). У индийских корпораций также есть доли в нескольких крупных российских проектах по добыче углеводородов, общая стоимость которых в совокупности - около 15 млрд долл. США", - добавил дипломат.

О закупках Индией российской нефти

Индия стала одним из крупнейших покупателей российской нефти со скидкой после начала украинского конфликта в 2022 году, и сейчас такой импорт из РФ составляет более трети зарубежных поставок нефти в эту южноазиатскую республику. В МИД страны ранее сообщали, что в сфере импорта энергоносителей Индия ориентируется на интересы потребителей.

6 августа США ввели дополнительные тарифы в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею российской нефти и нефтепродуктов. В конце августа пошлины на импорт индийских товаров и услуг были доведены до 50%. МИД Индии назвал эти действия несправедливыми.

Как 15 октября заявил президент США Дональд Трамп, премьер-министр Индии Нарендра Моди уведомил его лично о готовности Нью-Дели прекратить закупки российской нефти. МИД Индии после этого не подтвердил информацию о контактах за указанные сутки между Моди и Трампом. После этого американский лидер еще несколько раз повторял аналогичные заявления. Он также выражал мнение, что Индия практически полностью прекратит закупать нефть из России к концу 2025 года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Москва в вопросе о закупках российской нефти Индией опирается на заявления, сделанные Нью-Дели. В республике неоднократно отмечали, что страна в сфере импорта энергоносителей ориентируется прежде всего на обеспечение своей энергетической безопасности.