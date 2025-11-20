Посол Алипов: в Индии скоро откроют представительство Банка России

Дипломат указал, что из-за активного расширения торгово-экономических отношений Москвы и Нью-Дели появилась необходимость в углублении финансового диалога

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 ноября. /ТАСС/. Банк России в ближайшее время откроет свое представительство в Индии. Об этом заявил ТАСС посол РФ в республике Денис Алипов.

"В ближайшее время будет открыто представительство Банка России - оно станет вторым за рубежом после Китая", - сказал он. По словам посла, "необходимость углубления финансового диалога обусловлена активным расширением двусторонних торгово-экономических отношений" России и Индии. "Негативные внешние факторы способствуют совершенствованию независимых механизмов взаиморасчетов", - добавил он.

Как указал дипломат, на этом пути уже очень многого удалось достичь. "Отечественные банки успешно адаптировались к "заморозке" счетов в США и ЕС, отключению от системы SWIFT. Индийские - научились минимизировать риски вторичных санкций. В результате сегодня взаиморасчеты между Россией и Индией стали в разы более безопасными и диверсифицированными", - отметил он.

"По прямым расчетам между нашими странами доля нацвалют приближается к 95%. Мы перешли на качественно новый уровень банковского взаимодействия, основанного на национальных платежных системах. Так называемых зависших платежей сейчас нет", - констатировал Алипов.

В Индии работают филиалы ВТБ и Сбербанка. Открыты представительства "ВЭБ.РФ" и Газпромбанка. В России функционирует "Коммерческий Индо Банк" - дочерняя организация State Bank of India. В рамках интернационализации рупии российские банки могут открывать счета типа Special Rupee Vostro Account (SRVA). "Этот механизм существенно расширяет возможности использования рупий во взаиморасчетах при трансграничной торговле", - отметил посол.

"Постепенно развивается интеграция платежных систем: российской платформы передачи финансовых сообщений (СПФС) и индийской Structured Financial Messaging System (SFMS). В проработке - проекты розничных платежей с использованием QR-кодов. Продолжаем диалог по интеграции платформ цифровых валют центральных банков (ЦВЦБ). Знаковым можно считать включение в июне 2025 г. индийского филиала "Сбера" в список участников проекта цифровой рупии", - заключил Алипов.