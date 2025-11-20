Посол РФ: Россия и Индия могут расширить сотрудничество в сельском хозяйстве

Из-за введенных США тарифов российский рынок может стать решением для морепродуктов и других индийских товаров, добавил Денис Алипов

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 ноября. /ТАСС/. Одной из ключевых сфер взаимодействия России и Индии в будущем может стать сельское хозяйство. Об этом заявил ТАСС посол РФ в республике Денис Алипов.

"Большие ожидания связываем с сельским хозяйством, которое может стать стратегической сферой двустороннего сотрудничества", - сказал глава российского дипломатического представительства, касаясь перспектив развития российско-индийского взаимодействия в ближайшее время.

По его словам, Россия - лидер по поставкам в Индию подсолнечного масла - 51% индийского импорта, и удобрений - 21%. "РФ занимает ведущие позиции в сегменте бобовых (10%) и соевого масла (5,8%)", - добавил дипломат.

"В связи с тарифным давлением США российский рынок может стать решением для морепродуктов и других товаров из Индии. Хорошие возможности есть для совместного производства удобрений", - указал он.

В последние годы отмечается рост двусторонней торговли сельскохозяйственными товарами между Россией и Индией. В 2024 году взаимный товарооборот в этом сегменте увеличился по сравнению с 2023 годом на 63% до $3,6 млрд. США. В результате Россия впервые вошла в пятерку основных поставщиков продукции АПК на индийский рынок.