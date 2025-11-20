"Позиция": в РФ каждый второй сталкивался с мошенниками при онлайн-покупках

Чаще всего аферисты просят пользователей перевести средства на сторонние ресурсы, говорится в исследовании центра

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. В России 6 из 10 опрошенных хотя бы раз сталкивались с одной из популярных форм мошенничества при онлайн-покупках. Об этом сообщили ТАСС в исследовательском центре "Позиция".

"Шесть из десяти участников исследования признались, что хотя бы раз сталкивались с одной из популярных форм мошенничества при онлайн-покупках. Чаще всего злоумышленники предлагали перевести оплату на сторонние ресурсы - с такими просьбами сталкивались 30% опрошенных", - говорится в сообщении.

Еще 16,7% получали подозрительные письма или звонки, имитирующие службу поддержки маркетплейсов, а 7,7% попадали на поддельные сайты, визуально копирующие известные торговые платформы.

Эксперты отметили, что пользователи стараются минимизировать риски. Почти половина - 43,3% - совершают покупки только через официальные приложения маркетплейсов, избегая сайтов и сторонних ссылок. Еще треть предпочитают проверенные площадки, с которыми уже имели положительный опыт. Более четверти участников (26,1%) обращают внимание на адрес сайта, чтобы не попасть на фишинговую копию, а каждый пятый (18,8%) использует двухфакторную аутентификацию. 11,4% респондентов сообщили, что используют сложные пароли и регулярно их обновляют.

На подозрительные ситуации при онлайн-покупках покупатели реагируют по-разному. Почти 40% признаются, что просто игнорируют подобные сообщения или предложения. Примерно столько же - 36% - предпочитают сразу заблокировать отправителя. Каждый пятый обращается за помощью в службу поддержки маркетплейса, и только 2,6% решаются сообщить о мошенничестве в полицию. При этом почти половина участников (47,1%) уверены, что риск столкнуться с мошенниками примерно одинаков на всех площадках, рассказали в компании.

Исследование проведено осенью 2025 года методом онлайн-опроса. В нем участвовали 1,5 тыс. совершеннолетних россиян.