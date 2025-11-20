Индекс Мосбиржи демонстрировал снижение на утренней торговой сессии

К 07:10 мск показатель находился на отметке 2 632,81 пункта

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии снижался на 0,62% и находился на уровне 2 629,68 пункта, свидетельствуют данные торгов на 07:00 мск.

К 07:10 мск индекс Мосбиржи замедлил снижение и находился на отметке 2 632,81 пункта (-0,5%).

Московская биржа 27 января возобновила проведение утренней торговой сессии на фондовом и срочном рынках.