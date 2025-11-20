Новосибирское заксобрание поддержало повышение транспортного налога

Ставки пересматриваются с целью их адаптации к экономическим реалиям

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 20 ноября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области во втором, окончательном чтении поддержали индексацию ставок транспортного налога. Соответствующее решение принято в ходе сессии 20 ноября, передает корреспондент ТАСС.

"Решение принято", - сообщил председатель заксобрания Андрей Шимкив.

В проекте закона поясняется, что ставки пересматриваются с целью их адаптации к экономическим реалиям, складывающимся в Новосибирской области, в том числе требующим большего финансирования дорожной отрасли региона. Последнее изменение ставок состоялось в 2024 году. Уточняется, что по состоянию на июнь 2025 года стоимость половины бака бензина для аналогичного автомобиля составляет 1 392,5 рублей и выросла по прошествии года на 10,9%.

Наибольшую долю в структуре поступлений транспортного налога в регионе занимают легковые автомобили. Предполагается повысить налоговые ставки в зависимости от мощности двигателя и количества лет, прошедших с года выпуска транспортного средства. Так, с легковых автомобилей до 100 л. с. - 12 рублей, от 100 л. с. до 150 л. с. - 18 рублей. По легковым автомобилям мощностью от 150 л. с. до 200 л. с., от 200 л. с. до 250 л. с., а также свыше 250 л. с. - с года выпуска которых прошло от 5 до 10 лет включительно - 45,5, 69 и 138 рублей соответственно в год с каждой л. с., с года выпуска которых прошло свыше 10 лет - 30,5, 46 и 92 рублей соответственно в год с каждой л. с.

Для легковых автомобилей мощностью от 150 л. с. до 200 л. с., от 200 л. с. до 250 л. с. и больше, с года выпуска которых прошло до 5 лет, в регионе действует максимальная ставка налога - 50, 75 и 150 рублей соответственно в год с каждой лошадиной силы. Для мотоциклов и мотороллеров предполагается повышение: до 20 л. с. - с 5,5 до 6 рублей, до 35 л. с. - с 9 до 10 рублей, свыше 35 л. с. - с 33 до 36,5 рублей. Также ставки вырастут для снегоходов, водного транспорта, воздушных судов, имеющих двигатели.

Также проект закона предусматривает расширение перечня налоговых льгот по транспортному налогу. Согласно проекту, подготовленному ко второму чтению, закон полностью вступит в силу в 2026 году.