В Новосибирской области повысят налог от продажи недвижимости

Решение планируют внедрить с 2026 года

НОВОСИБИРСК, 20 ноября. /ТАСС/. Заксобрание Новосибирской области поддержало во втором, окончательном чтении изменение понижающего коэффициента при налогообложении доходов от продажи недвижимости. Соответствующее решение принято в ходе сессии, передает корреспондент ТАСС.

"Решение принято", - сообщил председатель заксобрания Андрей Шимкив.

Законопроект призван исключить случаи уклонения от уплаты НДФЛ путем занижения в корыстных целях доходов от продажи имущества, срок владения которым менее пяти лет.

Как пояснили ранее в региональном Минфине, на данный момент при продаже недвижимости применяется понижающий коэффициент 0,7, и, если получаемая в результате продажи сумма меньше кадастровой стоимости, налог платится с 70% кадастровой стоимости. После вступления закона в силу, коэффициент увеличится до 1, и продавец будет уплачивать налог со 100% кадастровой стоимости. Решение планируют внедрить с 2026 года.