Количество выдач кредитов наличными в октябре сократилось на 3%

Оно составило 1,71 млн на сумму 312,66 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Количество выдач кредитов наличными в октябре сократилось на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составило 1,71 млн на сумму 312,66 млрд рублей (в 2024 году - 1,77 млн на 307,51 млрд рублей). При этом объем сократился на 2%, сообщили ТАСС в пресс-службе Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

По данным ОКБ, средний размер кредита наличными за год вырос на 9 тыс. рублей и в октябре 2025 года составил 182 тыс. рублей (в 2024 году - 173 тыс. рублей). Средний срок кредитования за этот же период сократился до 28 месяцев (в 2024 году - 29 месяцев).

При этом по сравнению с предыдущим месяцем количество выдач кредитов наличными в октябре выросло на 9% (в сентябре - 1,57 млн на 299,76 млрд рублей), объем - на 4%. Средний размер кредита стал меньше на 9 тыс. рублей (в сентябре - 191 тыс. рублей). Средний срок кредитования за месяц не изменился.

Всего за 10 месяцев года было выдано 14,57 млн кредитов наличными на 2,58 трлн рублей, в среднем за месяц на 257,74 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года количество выдач сократилось на 47%, объем - на 51%. С января по октябрь 2024 года банки выдали 27,38 млн кредитов наличными на 5,26 трлн рублей, в среднем за месяц на 525,9 млрд рублей. Полная стоимость кредита (ПСК) наличными в октябре опустилась до 31,23% (в сентябре - 31,48%). В октябре 2024 года ПСК в сегменте была на уровне 30,72%.

В топ-5 регионов по объемам кредитования наличными в октябре вошли: Москва - 121,33 тыс. кредитов на 37,22 млрд рублей, Московская область - 104,28 тыс. кредитов на 25,6 млрд рублей, Санкт-Петербург - 55,68 тыс. кредитов на 15,03 млрд рублей, Краснодарский край - 68,92 тыс. кредитов на 12,03 млрд рублей и Свердловская область - 60,24 тыс. кредитов на 10,42 млрд рублей.

Самые крупные кредиты выдавали в октябре жителям Севастополя - в среднем 331 тыс. рублей, Москвы - 307 тыс. рублей и Крыма - 295 тыс. рублей. Самый длительный срок кредитования наличными - в среднем 42 месяца - зафиксирован в Кабардино-Балкарии, самый короткий - 24 месяца - в Еврейской АО, Ненецком АО, Чукотском АО, Мордовии, а также Сахалинской и Новгородской областях.