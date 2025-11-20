В Томске запустили первое в России производство органических пероксидов

Выпущенные опытные партии продукции используют кабельные заводы в Томске, Сарапуле, Саранске и Перми

ТОМСК, 20 ноября. /ТАСС/. Первое в России опытное производство органических пероксидов запустил Инжиниринговый химико-технологический центр (ИХТЦ) при Томском государственном университете (ТГУ) по заказу Минпромторга РФ. Химические компоненты будут полностью производиться из отечественного сырья, сообщили ТАСС в пресс-службе ИХТЦ.

Органические пероксиды - это широко применяемые в полимерной и кабельной промышленности соединения. Они используются для сшивки модификации структуры полимерного материала, что делает кабельную изоляцию более прочной, термостойкой и долговечной.

"Опытные установки, созданные в рамках проекта, прошли испытания - комиссия подтвердила их работоспособность и продукция готовится к выходу на рынок. Это первое в России производство подобных сшивающих агентов полностью из отечественного сырья и по оригинальной технологии", - сказано в сообщении.

Выпущенные опытные партии продукции уже используют кабельные заводы в Томске, Сарапуле, Саранске и Перми. В дальнейшем планируется разработка и промышленная реализация широкой линейки органических перекисей для обеспечения технологического суверенитета России.

Отмечается, что создание технологии и опытного производства стало возможным благодаря сотрудничеству с Институтом органической химии РАН и ТГУ, которые отвечали за научную составляющую. Практическая реализация проекта осуществляется совместно с Саратовским электроприборостроительным заводом им С. Орджоникидзе.