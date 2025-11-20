Глава МИД Швеции хотела бы ввести против России "100 пакетов" санкций

Мария Мальмер Стенергард считает, что страны ЕС могли бы ввести дополнительные рестрикции против судов, которые якобы перевозят российскую нефть, а также увеличить давление на компании РФ

Редакция сайта ТАСС

Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард © AP Photo/ Mark Schiefelbein

БРЮССЕЛЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард охарактеризовала как "слухи" сообщения о новом мирном плане США по Украине. Она призвала страны Запада продолжать оказывать давление на Россию, признавшись, что хотела бы, чтобы против РФ ввели "100 пакетов" санкций.

"Как только появляются слухи о каких-либо ведущихся переговорах, люди теряют концентрацию. До сих пор это не принесло нам результата. Поэтому я считаю, что моя задача состоит в том, чтобы гарантировать, чтобы [западные] страны продолжали наращивать давление на Россию и увеличивать поддержку Украины, потому что это реально может увеличить шансы на перемирие", - сказала Стенергард в комментарии изданию Politico.

По ее словам, страны ЕС могли бы ввести дополнительные санкции против судов, которые якобы перевозят российскую нефть, а также увеличить давление на российские компании.

"Я бы хотела увидеть 100 санкционных пакетов", - сказала министр.

В октябре Евросоюз официально утвердил 19-й пакет санкций против России. В ноябре еврокомиссар по финансовым услугам, экономическому союзу и инвестициям Мария Луиш Альбукерке заявила, что Брюссель готовит новый, 20-й, пакет санкций.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на вопрос ТАСС заявил, что Москва и Вашингтон не прорабатывают никаких новаций в вопросе украинского урегулирования по сравнению с достигнутыми президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом договоренностями на Аляске.