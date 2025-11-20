ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
ТАСС Медиа
ГлавнаяЭкономика и бизнесСанкции в отношении России

Глава МИД Швеции хотела бы ввести против России "100 пакетов" санкций

Мария Мальмер Стенергард считает, что страны ЕС могли бы ввести дополнительные рестрикции против судов, которые якобы перевозят российскую нефть, а также увеличить давление на компании РФ
Редакция сайта ТАСС
05:58

Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард

© AP Photo/ Mark Schiefelbein

БРЮССЕЛЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард охарактеризовала как "слухи" сообщения о новом мирном плане США по Украине. Она призвала страны Запада продолжать оказывать давление на Россию, признавшись, что хотела бы, чтобы против РФ ввели "100 пакетов" санкций.

"Как только появляются слухи о каких-либо ведущихся переговорах, люди теряют концентрацию. До сих пор это не принесло нам результата. Поэтому я считаю, что моя задача состоит в том, чтобы гарантировать, чтобы [западные] страны продолжали наращивать давление на Россию и увеличивать поддержку Украины, потому что это реально может увеличить шансы на перемирие", - сказала Стенергард в комментарии изданию Politico.

По ее словам, страны ЕС могли бы ввести дополнительные санкции против судов, которые якобы перевозят российскую нефть, а также увеличить давление на российские компании.

"Я бы хотела увидеть 100 санкционных пакетов", - сказала министр.

В октябре Евросоюз официально утвердил 19-й пакет санкций против России. В ноябре еврокомиссар по финансовым услугам, экономическому союзу и инвестициям Мария Луиш Альбукерке заявила, что Брюссель готовит новый, 20-й, пакет санкций.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на вопрос ТАСС заявил, что Москва и Вашингтон не прорабатывают никаких новаций в вопросе украинского урегулирования по сравнению с достигнутыми президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом договоренностями на Аляске. 

ШвецияРоссияСанкции в отношении России