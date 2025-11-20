Фонд развития транспорта позволит регионам получить доход 500 млрд рублей

Средства будут направляться на обновление парка общественного транспорта

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 20 ноября. /ТАСС/. Создание фонда развития общественного транспорта позволит регионам РФ направить на обновление парка более 500 млрд рублей до 2030 года. Проект в ходе форума "Транспорт России" презентовал представитель проектной команды группы резерва управленческих кадров РАНХиГС, министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

В начале 2025 года "Парламентская газета" сообщила, что предложение о создании фонда главе кабмина РФ Михаилу Мишустину направил председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. Отмечалось, что средний возраст зарегистрированного парка городских пассажирских автобусов составляет более 14 лет, и темпы обновления транспорта необходимо ускорить.

"Предлагаемые меры позволят сформировать дополнительный доход бюджетов субъектов РФ в объеме свыше 500 миллиардов рублей за период 2026-2030 годов. Средства будут направляться на обновление парка общественного транспорта. Что позволит достигнуть ключевого показателя федерального проекта "Развитие общественного транспорта" - доведение доли общественного транспорта в нормативном состоянии до 85% к 2030 году", - сообщили в Минтрансе региона. Уточняется, что доклад был представлен на заседании комиссии Государственного совета РФ по направлению "Эффективная транспортная система".

Согласно проекту, финансово фонд планируется обеспечить за счет возврата в региональные бюджеты 100% доходов от штрафов за нарушение ПДД, увеличения размеров административных штрафов за нарушение ПДД в среднем на 20% с 1 января 2026 года. Также предлагается расширить полномочия регионов по автоматизированному контролю в сфере легкового такси с использованием камер фотовидеофиксации.

Отмечается, что участники заседания поддержали инициативы. Их рассмотрят для включения в федеральный проект "Развитие общественного транспорта" национального проекта "Инфраструктура для жизни".

О форуме

"Транспортная неделя - 2025" - основное мероприятие года в сфере транспорта, логистики и инфраструктуры. Ее центральными площадками станут XIX международный форум и выставка "Транспорт России", которые пройдут с 18 по 20 ноября в московском выставочном комплексе "Гостиный двор". Традиционно широкий круг тем форума охватит все виды транспорта, его роль в экономике, новые идеи и стратегические решения, меняющие лицо отрасли. ТАСС - генеральный информационный партнер XIX международного форума и выставки "Транспорт России".