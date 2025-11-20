В Приморье модернизация электросетей снизила аварийность на 25%

Проведенные работы повысили надежность электроснабжения потребителей

Редакция сайта ТАСС

© Владимир Смирнов/ ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 20 ноября. /ТАСС/. Программа модернизации и реконструкции электросетевого комплекса (МиРЭК) Приморского края, утвержденная после масштабного ледяного дождя в регионе, позволила сократить аварийность на 25%. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Приморья.

В 2020 году на Приморье обрушился ледяной дождь, осадки вызвали многочисленные аварийные ситуации, 180 тыс. человек остались без электроснабжения. Ущерб от циклона составил более 1 млрд рублей, предприятия энергетики и коммунального хозяйства понесли около 619 млн рублей расходов. Тогда возникла острая необходимость коренной модернизации электросетевого комплекса региона и была разработана программа.

"Проведенные работы повысили надежность электроснабжения потребителей, а аварийность в сетях значительно снизилась. За пять лет с начала реализации программы аварийность в сетях снизилась в среднем на 25%", - приводятся в сообщении слова директора приморского филиала Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК) Егора Мухина.

С 2021 года по программе МиРЭК работы ведутся в ключевых населенных пунктах Приморья, включая города Владивосток, Артем, Арсеньев, Партизанск, Большой Камень, Надеждинский, Шкотовский, Хасанский округа. Энергетики реконструировали линии электропередачи 35-110 кВ и заменили 288 км провода. На подстанциях заменено 19 трансформаторов, 67 выключателей 35-110 кВ. Для увеличения пропускной способности построено 46 км ЛЭП и проведена реконструкция 58 км линий.

"Кроме значительных ремонтов в муниципалитетах, проведен большой объем работ по переводу воздушных электросетей под землю во Владивостоке. Прежде всего, это в Первомайском районе города, наиболее пострадавшем от аномальной непогоды. Это в разы снизило риски повторения таких аварий, какую пережила дальневосточная столица пять лет назад", - отметил заместитель председателя правительства Приморья Владимир Малюшицкий.

Сейчас реконструкция и модернизация электросетевого комплекса Приморья продолжается. Энергетики и органы власти намерены обеспечить мощностями строящиеся жилые и промышленные объекты.