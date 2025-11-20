ИРИ: Netflix в случае возвращения в РФ ждет радикально иной рынок

За это время удалось построить индустрию, которая кардинально отличается от ситуации пять лет назад, считает гендиректор Алексей Гореславский

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Аппетиты Netflix в России три года назад были огромными, но в случае возвращения сервиса его ждет кардинально другой рынок. Такое мнение выразил генеральный директор АНО Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский на встрече со студентами Института "Первая академия медиа" РЭУ им. Г. В. Плеханова.

По словам Гореславского, в феврале 2022 года в офис ИРИ приезжала делегация Netflix с запросом на покупку контента - не менее 10 проектов, в числе которых детский контент, анимация. Он также напомнил, что Netflix запустила в России проект про Анну Каренину - сериал был снят, но так и не вышел.

"Аппетиты были огромные. Но когда они вернутся, расклад будет уже совершенно другой. За это время удалось построить индустрию, которая радикально отличается от той, что была пять лет назад. Даже пять, я уже не говорю про десять", - сказал Гореславский.

По его словам, стратегия покорения Netflix региональных рынков всегда выглядела принципиально. "У них было так: "Приходи, выбери лучших, заплати им вдвое больше, сними с ними локальный контент номер один и все, станешь королем, все на тебя подпишутся". Собственно говоря, так же действуют платформы в любой другой стране. У них это не получилось на тот момент. И невелика потеря. Они в сторону отошли", - пояснил гендиректор ИРИ.