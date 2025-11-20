Разработку облегченной носимой РЛС завершат к концу года

Также специалисты проведут испытания радиолокационной станции ближней зоны с уменьшенными массогабаритными характеристиками

ДУБАЙ, 20 ноября. /ТАСС/. Центральное конструкторское бюро аппаратостроения (ЦКБА) холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех) к концу 2025 года завершит разработку и испытания облегченной носимой радиолокационной станции (РЛС) ближней зоны. Об этом ТАСС сообщили в Ростехе на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025.

"В настоящее время АО ЦКБА ведется разработка различных вариантов исполнения радиолокационных станций обзора воздушного пространства. К концу 2025 года планируется завершение разработки и проведение испытаний носимой РЛС ближней зоны с уменьшенными массогабаритными характеристиками", - сказали в госкорпорации.

Кроме того, отметили в Ростехе, завершаются испытания РЛС обзора воздушного пространства увеличенной дальности. При сохранении массогабаритных характеристик она позволит увеличить дальность обнаружения БПЛА на 15-20%.