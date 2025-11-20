Politico: ЕС представит США список товаров, которые хочет вывести из-под пошлин

По данным издания, в перечень войдут медицинские приборы, вина, крепкие алкогольные напитки, пиво и макаронные изделия

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) намерена передать представителям администрации США список товаров, которые Брюссель хочет вывести из-под действия американских пошлин. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

По его информации, в список, который будет согласован в пятницу, войдут медицинские приборы, вина, крепкие алкогольные напитки, пиво и макаронные изделия. Эти товары не подпадают под действие торгового соглашения, которое ЕС и США заключили в июле. Список будет представлен министру торговли Говарду Латнику и представителю США на торговых переговорах Джеймисону Гриру на встрече с министрами стран ЕС 24 ноября.

27 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп договорились, что Вашингтон с 1 августа установит пошлины в размере 15% примерно на 75% ввозимых в США европейских товаров вместо 30-процентных пошлин на весь импорт из Европы, которые угрожал ввести Белый дом. При этом ЕС не будет взимать тарифы с американских товаров. Еврокомиссия обещала полностью запретить любые виды импорта в ЕС российских энергоресурсов и закупить американские нефть, газ, ядерное оборудование и топливо на $750 млрд, а также инвестировать $600 млрд в экономику США.