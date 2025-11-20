Суд отказал крупнейшему застройщику Красноярска в иске на 157 млн рублей

Компания требует около 142,5 млн рублей переплаты и более 15 млн рублей процентов за пользования чужими деньгами

КРАСНОЯРСК, 20 ноября. /ТАСС/. Арбитражный суд Красноярского края отклонил иск строительной компании "Сибиряк" о взыскании с министерства образования региона 157 млн рублей, выплаченных учредителем стройфирмы Владимиром Егоровым в рамках уголовного дела в качестве компенсации причиненного вреда. Об этом говорится в картотеке арбитражных дел.

В 2023 году Егоров стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве при строительстве школы в городе Иланском в Красноярском крае. В 2020 году "Сибиряк" построил школу на 600 мест. По информации прокуратуры, по указанию Егорова был привлечен оценщик, который на 391 млн рублей завысил стоимость строительства. Позднее он выплатил в бюджет региона более 391 млн рублей в качестве возмещения ущерба. В настоящий момент данное уголовное дело находится на рассмотрении в суде. Кроме того, Егоров является фигурантом еще двух уголовных дел, они находятся на стадии расследования. Он находился под стражей в СИЗО, но в ноябре 2025 года суд изменил меру пресечения на запрет определенных действий.

"В иске отказать полностью", - говорится в картотеке, по итогам судебного заседания в четверг. Мотивированное решение суда пока не опубликовано.

Согласно материалам иска, Егоров перечислил Министерству образования Красноярского края сумму 391,7 млн рублей. Между тем, согласно постановлению о привлечении его в качестве обвиняемого ущерб составил 249,2 млн рублей. Теперь строительная компания требует около 142,5 млн рублей переплаты и более 15 млн рублей процентов за пользования чужими деньгами. Ранее Егоров переуступил право требования строительной компании.

УСК "Сибиряк" - одна из крупнейших строительных компаний Красноярска, основана в 1989 году. Занималась строительством спортивных объектов зимней Универсиады-2019.