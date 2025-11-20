Чистая прибыль "Т-Технологий" по МСФО за III квартал увеличилась на 19%

По итогам января - сентября операционная чистая прибыль группы превысила 120 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Чистая прибыль группы "Т-технологии" (головная структура Т-банка) по МСФО в III квартале 2025 года выросла на 19% в годовом выражении и составила 45,2 млрд рублей, говорится в сообщении группы.

По итогам января - сентября операционная чистая прибыль группы превысила 120 млрд рублей (рост на 43%).

Операционная чистая прибыль, приходящаяся на акционеров (без учета эффектов инвестиции в МКПАО "Яндекс"), в III квартале увеличилась на 19% и составила 45,2 млрд рублей, за январь - сентябрь - на 43%, до 120,1 млрд рублей.

Чистые процентные доходы после создания резервов в III квартале выросли на 37% - до 84,7 млрд рублей, за девять месяцев - на 44%, до 243 млрд рублей.

Чистые комиссионные доходы в III квартале увеличились на 31% - до 38,5 млрд рублей, за январь - сентябрь - на 43%, до 102,5 млрд рублей.

Объем кредитного портфеля группы за вычетом резервов с начала года вырос на 16% и на 30 сентября достиг 2,94 трлн рублей.

Суммарный объем средств клиентов, размещенных на счетах группы, а также активов под управлением на 30 сентября составил 6,1 трлн рублей, увеличившись на 23% в годовом выражении.

Активы группы на 30 сентября достигли 5,7 трлн рублей (+11% с начала года).