Росатом применяет ИИ-помощника для персонала атомных станций

Директор по информационным и цифровым технологиям госкорпорации Евгений Абакумов отметил, что речь идет о системе поддержки принятия решений, а не о замене искусственным интеллектом действий человека

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Росатом внедряет технологии на основе искусственного интеллекта в процессы управления атомными станциями, но это ограничивается созданием помощников для эксплуатационного персонала, сообщил ТАСС директор по информационным и цифровым технологиям госкорпорации "Росатом" Евгений Абакумов.

"Сегодня мы действительно проводим первые эксперименты [по внедрению ИИ]. Это не значит, что мы передаем кому-то управление АЭС. Это значит, что мы помогаем работе оператора, которая сейчас складывается из большого количества параметров, за которыми нужно следить, на которые нужно реагировать. Мы помогаем, делаем такие помощники. Но мы очень аккуратно к этому относимся, потому что сегодня это вопрос безопасности, а вопросы безопасности всегда остаются первым приоритетом. Здесь, скорее, речь может идти о помощниках, о системе поддержки принятия решений, а не о замене искусственным интеллектом действий человека", - рассказал Абакумов. Он отметил, что в настоящее время МАГАТЭ как международный регулятор ведет работу в области ИИ в атомной энергетике, а госкорпорация активно принимает в ней участие. "Мне кажется, что мы здесь должны, как к любой технологии, относиться аккуратно", - подчеркнул он.

Искусственному интеллекту, по словам Абакумова, можно доверять рутинные задачи, например, машинное зрение. "Можно применять все подсказчики, помощники, ассистенты - в рамках процессов разного рода, и корпоративных взаимодействий человека с человеком внутри производственной среды, и основных проектных", - считает он.