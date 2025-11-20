Москва выставила на торги пять помещений на юго-западе города

Площадь объектов составляет от 58,6 до 156,3 кв. м

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Пять нежилых помещений выставили на торги в Москве у станции метро "Новые Черемушки". Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике.

"На городских торгах можно найти множество лотов в разных районах столицы. Например, сейчас инвесторы могут приобрести пять нежилых помещений на улице Гарибальди, которая проходит по территории сразу трех районов: Черемушек, Ломоносовского и Обручевского. Площадь объектов составляет от 58,6 до 156,3 кв. м, они подойдут для реализации практически любых проектов", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента Кирилла Пуртова.

Он добавил, что прием заявок на участие в торгах завершится в период с 1 по 5 декабря, аукционы пройдут 10 и 12 декабря.

Отмечается, что помещения расположены на первом этаже по адресу: улица Гарибальди, дом 17А. Объекты подключены к основным коммуникациям и имеют отдельный вход.