На развитие Чуйского тракта планируют направить более 23 млрд рублей за три года

Протяженность тракта в границах Новосибирской области составляет 106,4 км

НОВОСИБИРСК, 20 ноября. /ТАСС/. Федеральное финансирование развития автодороги Р-256 "Чуйский тракт" запланировано в объеме более 23 млрд рублей в период 2026-2028 годов. Об этом в видеообращении к участникам сессии законодательного собрания Новосибирской области сообщил первый заместитель председателя Госдумы РФ Александр Жуков, передает корреспондент ТАСС.

"Чуйский тракт - более 23 млрд рублей заложено на три года", - сказал он.

Также в проекте бюджета предусмотрено финансирование в том числе реконструкции и развития национального медицинского исследовательского центра им. академика Е. Н. Мешалкина - 4,5 млрд рублей, реконструкции аэропорта Толмачево - 5,6 млрд рублей, строительства кампуса при НГУ - 1,5 млрд рублей, добавил Жуков. Проект федерального бюджета в окончательном третьем чтении сегодня рассмотрит Госдума РФ.

Протяженность Чуйского тракта в границах Новосибирской области составляет 106,4 км. Ранее в Минтрансе РФ сообщили, что проработан план капремонта ряда участков в период 2028-2030 годов. Ремонтные работы позволят повысить пропускную способность, безопасность движения. В начале года в "Сибуправтодоре" сообщали, что проектная документация капитального ремонта на участке км 62 - км 102 получила положительное заключение Главгосэкспертизы. "Это уже второй проект, предусматривающий рост пропускной способности трассы Р-256 "Чуйский тракт" в границах Новосибирской области путем увеличения ширины проезжей части до четырех полос", - говорилось в сообщении управления.

В планах довести автодорогу до четырех полос с 51-го по 135-й км - от Искитимского района до границы Новосибирской области и Алтайского края в результате капитального ремонта.

"Чуйский тракт - автодорога федерального значения Новосибирск - Бийск - Горно-Алтайск - государственная граница с Монголией. Она проходит по территории Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай.