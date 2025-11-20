Бюджет Забайкалья на 2025 год увеличили на 7,3 млрд рублей

Дополнительные доходы будут направлены, в частности, на сокращение дефицита бюджета региона

Редакция сайта ТАСС

ЧИТА, 20 ноября. /ТАСС/. Доходная часть бюджета Забайкальского края на 2025 год увеличилась на 7,3 млрд рублей. Соответствующий законопроект приняли депутаты регионального заксобрания в двух чтениях, передает корреспондент ТАСС.

"Данный законопроект предусматривает корректировку основных параметров [бюджета на 2025 год]. Основное - это увеличение собственных доходов бюджета края на 7,3 млрд рублей. Это обусловлено фактическим поступлением доходов на сегодня. По состоянию на 1 ноября, мы перевыполнили годовые бюджетные значения по налогу на прибыль, также по налогу на добычу полезных ископаемых", - доложила министр финансов Забайкальского края Вера Антропова.

Дополнительные доходы будут направлены на сокращение дефицита бюджета региона - 2,2 млрд рублей, выплату заработной платы бюджетникам (1,8 млрд рублей), досрочное погашение обязательств по концессионным соглашениям (1,5 млрд рублей), выплаты участникам специальной военной операции и членам их семей (1,1 млрд рублей) и другие цели.

Кроме того, данным законопроектом предусмотрено привлечение инфраструктурного казначейского кредита в сумме 4,1 млрд рублей. Из этой суммы 2,3 млрд рублей направят на обеспечение инженерной инфраструктуры для строительства университетского кампуса в Чите, 709 млн рублей - на благоустройство набережной реки Чита, 430 млн рублей - на строительство и реконструкцию сетей тепло- и водоснабжения и другое.

С учетом внесенных изменений в бюджете Забайкалья на 2025 год объем доходов составит 154,2 млрд рублей, расходов - 165,5 млрд, дефицит - 11,4 млрд.