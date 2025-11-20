PARI представила первый в букмекерской отрасли отчет об устойчивом развитии

Одним из ключевых показателей документа стал ЭКГ-рейтинг

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Компания PARI выпустила первый в российской букмекерской отрасли отчет об устойчивом развитии. Одним из ключевых показателей документа стал ЭКГ-рейтинг, отражающий инициативы бизнеса в сфере экологии, социальной ответственности и корпоративного управления. О результатах и дальнейших планах ТАСС рассказала руководитель по устойчивому развитию PARI, попечитель фонда "Пари и побеждай" Алина Лебедева.

По ее словам, в основе социальной стратегии компании лежит развитие инклюзивных практик, направленных на повышение доступности спорта.

"В своей социальной стратегии мы фокусируемся на инклюзивных практиках, которые помогают делать спорт доступным: развиваем адаптивный спорт, создаем инклюзивную инфраструктуру на спортивных объектах и мероприятиях, поддерживаем спортсменов, завершивших карьеру", - отметила Лебедева.

Только за 2024 год на развитие российского спорта PARI выделила 2,7 млрд рублей. Также компания открыла благотворительный фонд "Пари и побеждай", направленный на поддержку спортсменов после окончания карьеры и развитие адаптивного спорта. Благодаря инициативе помощь получили уже более 3,5 тыс. человек.

Лебедева подчеркнула, что опубликованный отчет станет базой для дальнейшей работы компании в сфере устойчивого развития.

"Например, в 2025 году количество НКО и людей, получивших нашу поддержку, выросло кратно. Это означает, что наши усилия получают отклик, и мы продолжим вовлекать все больше компаний, федераций, клубов и людей в развитие устойчивого развития российского спорта", - сказала она.

Рейтинг "Экология. Кадры. Государство" был впервые внедрен в Центральном федеральном округе в 2022 году. В феврале 2024 года рейтинг получил статус национального стандарта. Стандарт охватывает уже 7 млн хозяйствующих субъектов. Особый акцент сделан на вкладе компаний в демографическое развитие страны и социальное инвестирование в регионах присутствия.