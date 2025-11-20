В Москве 26-27 февраля 2026 года пройдет форум будущих технологий

В рамках мероприятия состоится традиционная выставка, на которой лидеры рынка, наукоемкие предприятия и научные организации представят передовые разработки и новейшие инновационные решения в сфере биоэкономики

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Оргкомитет Форума будущих технологий определил даты и место проведения четвертого форума - 26-27 февраля 2026 года, говорится в сообщении Росконгресса. В соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина форум будет посвящен формированию биоэкономики в Российской Федерации и применению биотехнологий в отраслях экономики.

Предстоящий Форум будущих технологий объединит российских и зарубежных ученых, ведущие научные организации, крупнейших производителей, технологических лидеров в области биоэкономики и ключевые ведомства, курирующие реализацию национального проекта по обеспечению технологического лидерства по направлению "Биоэкономика", который стартует в России в 2026 году.

"Россия обладает всей необходимой сырьевой базой, кадрами и ключевыми компетенциями для достижения целей лидерства в сфере биоэкономики. Новый национальный проект призван создать условия и научную инфраструктуру для разработки прорывных биотехнологий и запустить технологические цепочки по их внедрению в экономику. Для этого необходимо объединить множество игроков, найти точки соприкосновения и оптимизировать взаимодействие между участниками рынка", - сказал ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению Форума будущих технологий, советник президента РФ Антон Кобяков.

Нацпроект

Национальный проект "Биоэкономика" направлен на рациональное использование биологических ресурсов и применение биотехнологий в научной, технологической и экономической деятельности. Нацпроект предусматривает меры по развитию и внедрению биотехнологий в агропромышленном комплексе, ветеринарии, промышленности, экологии, лесопромышленном комплексе, медицине и энергетике. Цель нацпроекта - достижение к 2030 году технологического суверенитета в биоэкономике посредством сокращения в 2 раза импортозависимости, а к 2036 году - создание условий для формирования новых рынков и технологического лидерства.

"Национальные планы развития биоэкономики приняты в Китае, США, Бразилии и других странах. Россия обладает значительными компетенциями и научно-технологической базой для развития этого сектора экономики. Национальный проект предусматривает меры поддержки, которые позволят эффективно использовать существующие ресурсы и стимулировать развитие производств, чтобы достичь технологического лидерства в сфере биоэкономики", - сказал куратор национального проекта "Биоэкономика", первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров.

Национальный проект включает три федеральных проекта, предусматривающих меры по организации производства и стимулированию сбыта продуктов биоэкономики, научно-технологическому развитию отрасли и ее аналитическому и кадровому обеспечению. Предусмотрено создание центров пилотирования и масштабирования продукции биоэкономики, центров подготовки кадров, проведение научных исследований, продвижение российских продуктов биоэкономики на зарубежных рынках, внедрение цифровых решений и отечественного ПО на производствах и другие меры поддержки отрасли.

"Развитие наукоемких междисциплинарных направлений, таких как биоэкономика, имеет ключевое значение в достижении технологического лидерства России - национальной цели, поставленной президентом Владимиром Путиным. Научная составляющая будет занимать значимую роль в структуре нацпроекта "Биоэкономика". Накопление и приумножение научно-технологического задела обеспечивает широкий спектр университетов и научных организаций, ключевые компетенции сосредоточены в НИЦ "Курчатовский институт", - отметил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

В рамках нацпроекта ведущие производственные компании и научные организации выступят в роли квалифицированных заказчиков и разработчиков технологий биоэкономики. Среди перспективных проектов: производство микробиологического белка, биоволокон, заквасок и водорослей, создание отечественных биокластеров по переработке крахмалосодержащего сырья и выпуску продуктов микробного синтеза, производство ферментных препаратов на базе микробных платформ и многое другое.

"Национальный проект призван обеспечить переход еще одного направления промышленного развития на инновационные рельсы. Отрасль биоэкономики подтолкнет разработку высокотехнологичных решений для множества смежных отраслей - агропромышленного комплекса, химии, ТЭК и многих других. Инициатива укрепит связь между наукой и бизнесом для скорейшего внедрения наукоемких технологий. Все это при разработке комплекса мер по продвижению сбыта и экспорта продукции биоэкономики обеспечит лидерство России в этой отрасли", - прокомментировал руководитель национального проекта "Биоэкономика", министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

О форуме

В рамках форума состоится традиционная выставка, на которой лидеры рынка, наукоемкие предприятия и научные организации представят передовые разработки и новейшие инновационные решения в сфере биоэкономики. Участники выставки продемонстрируют проекты на разных стадиях реализации - от лабораторной разработки до промышленного применения. В преддверии Форума будущих технологий состоится научная конференция, посвященная перспективным исследованиям в области биоэкономики.

Форум будущих технологий - флагманское событие, на котором ведущие исследователи, лидеры производства представляют наукоемкие технологии, инновационные научные разработки и реализованные проекты, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы.

Форум проводится в Москве ежегодно с 2023 года с участием президента РФ. В 2023 году ФБТ был посвящен квантовым технологиям, в 2024 году был сфокусирован на будущем медицины. В 2025 году форум посвящен новым материалам и химии. ФБТ-2026 будет посвящен биоэкономике.

Оператором форума выступает Фонд Росконгресс при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Российской академии наук (РАН), Российского научного фонда (РНФ), Российского квантового центра (РКЦ).