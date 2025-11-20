Лавров заявил о помощи Африке со стороны российских экономоператоров

Это поможет решить задачи по обеспечению продовольственной безопасности, отметил глава МИД РФ

АДДИС-АБЕБА, 20 ноября. /ТАСС/. Российские экономические операторы будут оказывать необходимое содействие странам Африки для обеспечения продовольственной безопасности. Об этом говорится в приветствии главы МИД РФ Сергея Лаврова к участникам международной конференции по вопросу обеспечения продовольственного суверенитета стран Африки.

"Россия привержена поступательному развитию дружественных связей и экономического сотрудничества с Африкой. Знаем, какое значение для наших партнеров имеют вопросы обеспечения продовольственной безопасности. Поэтому российские экономоператоры будут и впредь оказывать необходимое содействие в решении данной задачи", - отметил министр. Обращение на мероприятии зачитал посол РФ в Эфиопии Евгений Терехин.

Глава МИД РФ также подчеркнул, что конференция охватывает целый комплекс актуальных тем: от передачи российского опыта, знаний и технологий в интересах модернизации африканского агропромышленного комплекса до локализации сельхозпроизводства и помощи в подготовке квалифицированных национальных кадров. "Ожидаем, что она позволит наметить пути к достижению нашими друзьями продовольственного суверенитета и реализации целей и задач в этой сфере, обозначенных в Кампальской декларации Афросоюза от января 2025 года и в Повестке дня на период до 2063 года "Африка, какой мы хотим ее видеть", - добавил Лавров.

В свою очередь Терехин обратил внимание, что Россия занимает лидирующие позиции в обеспечении продовольственной безопасности Африки. "Доля отечественной продукции агропрома в физическом выражении превышает 14% от всего объема африканского продовольственного импорта. На российские поставки приходится более трети импортируемого странами континента пшеницы, ячменя и подсолнечного масла. В ежегодном эквиваленте объем поставок российской сельскохозяйственной продукции в Африку - более 20 млн тонн", - отметил посол.

Конференция по вопросу обеспечения продовольственного суверенитета стран Африки проходит в Аддис-Абебе 20-21 ноября. Организатором выступает Россотрудничество при поддержке Минсельхоза и МИД РФ. Как отмечают организаторы, мероприятие направлено на формирование деловых связей между российскими и африканскими партнерами, выработку практических решений для развития агропромышленного комплекса Африки и стимулирование экономического роста региона.