Россотрудничество ведет работу по расширению сети Русских домов в Африке

Руководитель агентства Евгений Примаков отметил, что уже есть решение президента РФ Владимира Путина по открытию российского культурного центра в Анголе

АДДИС-АБЕБА, 20 ноября. /ТАСС/. Россотрудничество работает над расширением сети Русских домов и партнерских организаций на Африканском континенте. Об этом сообщил ТАСС руководитель агентства Евгений Примаков на полях международной конференции по вопросу обеспечения продовольственного суверенитета стран Африки.

"Да, конечно, - сказал он, отвечая на вопрос о расширении сети. - У нас есть уже решение президента по открытию Русского дома, российского культурного центра в Анголе. В довольно высокой степени проработки возможность открытия в Мали. Это официальные центры".

"Кроме этого, мы подписываем соглашения с местными организациями, так называемые партнерские Русские дома. Их уже больше 24, насколько я помню. Из них две трети работают в Африке, это партнерские организации. Они находятся и в ЦАР, и в Мали, и в Гане, и в Кот-д’Ивуаре, и в Буркина-Фасо", - добавил Примаков.