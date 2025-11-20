Росатом будет работать со свердловскими компаниями при возведении энергоблока АЭС

Планируется, что к строительству будет привлечено более 5 тыс. человек

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 ноября. /ТАСС/. Свердловские строительные компании присоединятся к реализации энергоблока №5 Белоярской АЭС. Всего планируется, что к строительству будет привлечено более 5 тыс. человек, об этом сообщил журналистам вице-президент - директор проекта по сооружению энергоблока №5 Белоярской АЭС Николай Виханский.

"У нас на стройке будет привлекаться более 5 000 человек, это и строительные материалы, и техника, и оборудование. Поэтому, конечно же, мы прежде всего взаимодействуем именно здесь, с предприятиями, промышленностью Свердловской области. <…> В 2027 году мы начнем основной период сооружения. И, конечно же, нам потребуется люди, техника, ресурсы и компании с теми компетенциями, которые были наработаны на предыдущих энергоблоках Белоярской атомной электростанции", - сказал Виханский.

Свердловские власти также рассчитывают, что на строительных компаниях сотрудничество по проекту не закончится и к реализации проекта присоединятся другие промышленные предприятия региона. "Чем больше предприятий строительной отрасли будут принимать участие в строительстве данного объекта, тем больше предприятий промышленного блока, кто производит оборудование, материалы, точно также примут участие в этой стройке", - сказал и.о. министра промышленности и науки региона Сергей Пересторонин.

Энергоблок с реактором БН-1200 планируется строить в качестве блока № 5 Белоярской АЭС в Свердловской области. Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики России предусматривает завершение строительства энергоблока №5 Белоярской АЭС к 2034 году. БН-1200М обеспечит замыкание ядерно-топливного цикла для полного использования энергетического потенциала; возможность использования как оксидного, так и нитридного топлива на основе смеси урана и плутония; возможность наработки изотопов для применения в медицине и промышленности.

На Белоярской АЭС в работе находятся два энергоблока: №3 с реактором БН-600 и №4 с реактором БН-800. Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах.